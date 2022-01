Il Capodanno a Bergamo: in circa 250 sul Sentierone, controlli anti-assembramento - Foto Circa 250 persone, per lo più ragazzi, sul Sentierone per festeggiare la mezzanotte a Bergamo. Controlli delle Forze dell’ordine per evitare assembramenti. Petardi e fuochi d’artificio nella zona dei Propilei e di piazza Matteotti.

Mezzanotte in centro a Berhamo? C’è chi si è dato appuntamento sul Sentierone. In centro sono circa 250 le persone che hanno scelto di festeggiare all’aperto il passaggio dal 2021 al 2022. Confermati i tradizionali fuochi d’artificio a mezzanotte, sono soprattutto giovani quelli che hanno festeggiato nela via principale del centro cittadino, nella zona dell’albero di Natale del Distretto del Commercio, nei pressi del bar «Colleoni».

Fuochi d’artificio in Città Alta

Via XX Settembre e piazza Pontida semideserte, poche persone sulla ruota panoramica, c’è anche chi ha scelto di festeggiare in Città Alta, scegliendo Piazza Vecchia, ma si tratta sempre di poche persone, gruppetti di amici. Presente anche qualche turista, per lo più francesi e tedeschi in vacanza a Bergamo.

In centro il Capodanno

La Polizia Locale in centro per Capodanno

Dalle 19 alle 2 del mattino la Polizia Locale ha organizzato quattro pattuglie per controlli anti assembramento e per verifiche del green pass sui mezzi di trasporto. In azione anche le volanti della Questura e i Carabinieri, sempre contro eventuali assembramenti.

Molti i fuochi d’artificio da Città Alta e in centro città, nella zona dei Propilei e piazza Matteotti.

Capodanno in Piazza Vecchia

Forze dell’ordine in centro per Capodanno

Fuochi d’artificio in centro

Fuochi d’artificio in centro

