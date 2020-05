Il commercio riparte, negozi aperti

In coda con guanti e mascherina I dispositivi di protezione non hanno spento la voglia di shopping dei bergamaschi.

Mercerie prese d’assalto con code chilometriche, parrucchieri invasi da richieste aperti fino a tardi e camerini pieni per il cambio armadio dell’estate. Soddisfatti i clienti, ligi alle regole, e i titolari, felicissimi di aver riaperto e molto fiduciosi: «È un punto di partenza, speriamo vada sempre meglio e la gente non abbia paura di uscire» commentano mentre mostrano i dispositivi messi in atto per garantire percorsi e acquisti sicuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA