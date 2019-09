Il corteo davanti a Palazzo Frizzoni

«Il tempo sta scadendo». Folla in piazza I ragazzi sono seduti davanti a Palazzo Frizzoni. Con loro anche molti adulti e rappresentanti di associazioni del territorio.

Erano in tantissimi e si sono posizionati davanti al Comune di Bergamo, per un breve incontro che si è svolto a conclusione della manifestazione di questa giornata di riflessione sul clima. I ragazzi si sono seduti davanti a Palazzo Frizzoni. Con loro anche molti adulti e rappresentanti di associazioni del territorio. Il comizio è iniziato alle 12 con i rappresentanti degli studenti che hanno preso la parola: «Il tempo sta scadendo» hanno detto, riferendosi al grave problema dell’innalzamento della temperatura. I temi più toccati sono quelli dello scioglimento dei ghiacciai e della deforestizzazione.

Tutte le foto del servizio sono di Beppe Bedolis

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

«Facciamo oggi quello che non possiamo fare domani - dicono i ragazzi -. Anche oggi siamo riusciti a fare una cosa fantastica: è importante aver deciso di essere qua oggi per fare vedere che siamo pronti a lottare per un futuro migliore».

Presente anche la Cisl di Bergamo. «La prospettiva dell’economia sostenibile è quella cui dobbiamo puntare con sempre maggiore attenzione – ha detto Francesco Corna, segretario generale del sindacato di via Carnovali -. Il pianeta è di tutti e dobbiamo fare ogni sforzo possibile per consegnarlo alle generazioni future nelle migliori condizioni. I rappresentanti dei lavoratori vogliono fare la loro parte, spingendo perché il tessuto economico bergamasco si evolva velocemente, avendo sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente, privilegiando e investendo in innovazione e ricerca, stando al passo con le economie avanzate, creando buon lavoro e un ambiente salubre».

«Gioia e soddisfazione nel vedere tanti giovani protagonisti di un risveglio delle nostre coscienze. Ci hanno dato una grande lezione – è il commento di Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl Bergamo. Mi sento quasi di chiedere scusa a miei figli e ai miei nipoti per non essere stata nel tempo così incisiva a difendere l’ambiente nel quale loro dovranno vivere. Vogliamo esserci per il futuro, cominciando a costruire un presente sostenibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA