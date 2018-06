Papa Giovanni e il Concilio

I ricordi del Presidente Mattarella Fra coloro che hanno vissuto gli anni del Concilio, anche il giovane Sergio Mattarella. La testimonianza dell’allora responsabile regionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica.

«Il Concilio ha influito molto sulla mia formazione – ha detto Sergio Mattarella tempo addietro in una intervista a Civiltà Cattolica -. Vedere la Chiesa che si apriva, che parlava al mondo e chiedeva al mondo anche risposte è stata un’esperienza affascinante. Ho attraversato diversi pontificati: il Papa della mia fanciullezza e dell’adolescenza è stato Pio XII; il Papa della mia gioventù è stato Giovanni XXIII, della maturità Paolo VI, e poi Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Ma gli anni del Concilio sono stati per me determinanti».

