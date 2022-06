Il Mantello di Arlecchino prende forma. A Valtesse inaugurata «Interspecies»

Dopo la prima fase di dialogo con i quartieri e la progettazione partecipata, il progetto «Il Mantello di Arlecchino» - nato dalla collaborazione tra Ttb Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle Forme Sceniche con l’Amministrazione Comunale di Bergamo e HG80 impresa sociale - è entrato nella fase della restituzione pubblica del lavoro : il momento della Festa. A Valtesse , in particolare, oggi, martedì 7 giugno, è stata inaugurata «Interspecies» l’installazione artistica realizzata nello stesso quartiere: è composta da dieci grandi sculture tessili in cui materia e parole, colori e alfabeti si interconnettono svelando la ricchezza celata nel tessuto sociale che anima il quartiere.

Nei prossimi giorni la festa proseguirà con un picnic artistico sulla Greenway, per poi fare tappa a Colognola dove verrà inaugurata una seconda installazione «Fà ‘l sò tép», che prende come spunto l’Arazzo di Bayeux per raccontare, attraverso 70 metri di stoffa cucita e dipinta, la vita quotidiana del quartiere, i suoi abitanti, la sua memoria storica e il suo futuro.