Il mercato del lunedì debutta sul Sentierone - Foto e video Gli operatori si dicono soddisfatti per il nuovo posizionamento e rimangono fiduciosi per un’eventuale conferma degli stalli nel centro piacentiniano anche dopo le festività.

La pioggia battente ha condizionato il debutto del mercato settimanale sul Sentierone. Lunedì mattina 22 novembre il maltempo non ha certo favorito il trasloco dei 36 banchi nel salotto cittadino, un cambio di location resosi necessario dall’installazione del villaggio di Natale in piazzale Alpini. Gli operatori si dicono soddisfatti per il nuovo posizionamento e rimangono fiduciosi per un’eventuale conferma degli stalli nel centro piacentiniano anche dopo le festività.

Cittadini e passanti si sono aggirati curiosi fra stand di vestiti e bancarelle di generi alimentari, dimostra di gradire il mercato del lunedì sul Sentierone.

La decisione del trasloco temporaneo è arrivata dal Comune di Bergamo: «A gennaio valuteremo i risultati e se saranno positivi porteremo la modifica definitiva del Piano delle aree mercatali in Consiglio comunale» ha detto nei giorni scorsi il sindaco Giorgio Gori. «Assolutamente convinto» - si dice - della scelta. Adottata in particolare per due motivi: «La coabitazione complicata tra iniziative di animazione e banchi in piazzale Alpini, che da qui al 2023 deve avere la massima agibilità per essere un’area vivace e sicura. E la parziale pedonalizzazione del centro piacentiniano, con il Sentierone “liberato” dal cantiere che è adatto per essere usato».

I 36 banchi (di diverse tipologie merceologiche) il lunedì mattina sono stati disposti in doppia fila, dandosi le spalle tra loro, sul lato destro e sinistro della «promenade», lasciando libero il varco tra teatro Donizetti e piazza Dante.

