Il Museo archeologico si rifà il look

Nuovi spazi, nel 2021 cantiere al via Nel 2021 si rinnova il Museo archeologico di piazza Cittadella, in Città Alta: nuovi spazi e nuovo allestimento.

Nuovi spazi espositivi, un nuovo allestimento, un nuovo modo di raccontare la storia della città, con nuove uscite di sicurezza, nuovi pavimenti, un impianto elettrico adeguato, un nuovo assetto dell’ingresso: sono in programma diverse novità per quello che riguarda il Museo civico archeologico di piazza Cittadella.

Il progetto esecutivo per la sistemazione degli spazi è stato approvato qualche giorno fa dalla Giunta del Comune di Bergamo e nel 2021 è previsto il cantiere per l’ammodernamento e il riallestimento degli spazi della nota istituzione culturale cittadina, intervento che consentirà al Museo di presentarsi all’appuntamento del 2023 – con Bergamo capitale italiana della cultura – in una veste decisamente rinnovata.

L’investimento previsto per quel che riguarda il cantiere è di 350 mila euro per un progetto di sistemazione importante: a partire dai serramenti, che manterranno la storica inferriata esterna, eliminando il vetro presente e posizionando un nuovo serramento interno, necessario per migliorare il comfort termico del locale. Il progetto prevede anche una nuova uscita di emergenza, per rispondere alle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi: la collocazione prescelta è quella di una delle aperture sulla piazza tamponate durante l’intervento eseguito da Angelini sullo spazio porticato. Il Comune di Bergamo intende lavorare anche sui pavimenti del piano ammezzato, del nuovo soppalco e della nuova rampa di raccordo tra il soppalco e il resto del museo. Verrà utilizzato un unico materiale per una pavimentazione che risulterà in colore antracite.

«Tra le novità principali previste dal progetto – racconta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - vi è anche il nuovo impianto elettrico, un intervento previsto per valorizzare l’ingresso, visto che ad oggi accanto alla biglietteria sono molto in vista la maggior parte delle apparecchiature elettriche del museo. Verranno realizzati un controsoffitto e una boiserie in legno per alloggiare il nuovo impianto elettrico, che, quindi, non sarà più in vista, migliorando pertanto lo spazio di ingresso del museo. Andremo a realizzare anche un nuovo ascensore, abbattendo così le barriere architettoniche e migliorando la fruibilità degli spazi espositivi».

Infine il soppalco con la nuova rampa per raggiungere il piano ammezzato: il progetto prevede una struttura metallica con un impalcato in legno che determinerà un nuovo spazio per le esposizioni del Museo, aspetto di grande importanza in vista di «Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023». L’intervento di sistemazione è occasione per un accurato lavoro di riallestimento dell’esposizione del museo.

«È un investimento importante, il primo intervento dagli anni 60 sul Museo archeologico, un museo prezioso legato alla storia della città. – commenta Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo - Questo riallestimento consente di realizzare negli spazi del Museo il percorso, tecnologico, multimediale e molto innovativo, che il pubblico ha potuto apprezzare nelle sale del Palazzo Della Ragione in occasione della grande mostra sulla Bergamo romana. Si costruisce così un percorso più attrattivo e in grado di richiamare maggiormente l’attenzione dei visitatori, ma soprattutto che consente di raccontare la storia della città come una serie di sovrapposizioni, cogliendo il movimento delle popolazioni che hanno abitato il colle nella storia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA