Il pallone della Juve torna a casa

E questa volta in goal vanno i vigili I vigili lo avevano sequestrato venerdì sera a un gruppetto di bambini che giocavano a calcio in Piazza Pontida.

Francesco, 10 anni appena compiuti, faccetta sveglia sorride con il suo pallone in mano. Questa volta in goal sono andati i vigili che, dopo aver sequestrato la palla a lui e ai suoi compagni di classe che venerdì sera giocavano a calcio in Piazza Pontida, ieri ha potuto riaverla . Francesco è felice come solo un bambino può esserlo quando ritrova il giocattolo del cuore perché quel pallone è un ricordo, «il suo primo pallone della Juve» racconta la mamma. Nella mattinata di lunedì 18 giugno Francesco si è fatto accompagnare al comando della polizia locale di via Coghetti da nonno Giorgio per scusarsi per quanto era accaduto e chiedere di poter riavere il pallone che gli agenti gli avevano portato via.

