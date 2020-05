«Il pienone mi fa arrabbiare e preoccupa»

Gori: al via nuove aperture, stiamo attenti Dopo le immagini di Città Alta presa d’assalto dai bergamaschi, il sindaco Giorgio Gori pubblica sulla sua pagina Fb una dichiarazione e un video: «Le immagini mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare - scrive il primo cittadino -. Non sono bastati centinaia di morti nella nostra città?». Gori nel video dà tutte le informazioni sulle nuove aperture a partire da lunedì 18 maggio.

«Mentre stamattina, dopo una passeggiata sui Colli, ero tornato a casa rinfrancato - non avevo incontrato una sola persona senza mascherina -, le immagini del pomeriggio, di Città Alta e di Largo Rezzara, mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare - scrive Gori in Fb -. Non sono bastati centinaia di morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore».



Poi un commento sulla nuove aperture: «Lunedì è un giorno importante. Dopo una lunga chiusura riaprono i negozi, i bar e ristoranti: in questo video vi spiego con quali obblighi e precauzioni. Le tre parole chiave restano distanze (almeno 1 metro), mascherina (obbligatoria) e igiene. Ci sono regole da rispettare per tutti, in primo luogo per gli operatori commerciali e i ristoratori, ma il nostro senso responsabilità - di noi cittadini - sarà fondamentale. E non basta invocare i controlli: se anche avessimo il triplo degli agenti di Polizia Locale non potremmo essere dappertutto a controllare tutti. E comunque non li abbiamo. Li faremo i controlli, ma sta innanzitutto a noi».

