Il Presidente Mattarella in città

Il 24 ottobre a BergamoScienza e Molte Fedi Giovedì 24 ottobre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite di un evento congiunto di Moltefedi e BergamoScienza.

La notizia è stata confermata poco fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Bergamo in città il 24 ottobre per partecipare a un incontro organizzato congiuntamente dalle Acli «Molte Fedi Sotto lo stesso cielo» e da BergamoScienza.

Accogliendo l’invito delle due rassegne culturali della città, il Presidente interverrà giovedì 24 ottobre alle ore 18.00 presso l’Auditorium Giovanni XXIII (Seminario Vescovile, via Arena 11) con un intervento rivolto in particolare ai giovani. Prima dell’incontro pubblico, il Presidente Mattarella visiterà in forma privata alcuni centri di ricerca presso il Kilometro Rosso. «Accogliere il Capo dello Stato sarà motivo di grande gioia e onore e lo ringraziamo per aver risposto al nostro invito» commentano i Presidenti delle due Associazioni

Daniele Rocchetti e Raffaella Ravasio

La sua è una presenza che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione e che testimonia la grande attenzione all’impegno per costruire una comunità bergamasca inclusiva, capace di pensiero e di ricerca»

