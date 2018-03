Il secchione e... il monello

Misiani e Belotti a scuola insieme Il secchione e il birichino. Ecco le vite parallele - dalle elementari al Parlamento - di Antonio Misiani (Pd) e Daniele Belotti (Lega), entrambi classe 1968.

Correva l’anno 1974 quando i due si ritrovarono compagni di scuola all’«Armando Diaz», in città. Chi li ricorda li descrive così: il primo già incline ai libri e ai numeri, il secondo più dedito alle partitelle a calcio ai giardinetti o in cortile. Passano gli anni e i due iniziano la militanza politica, ma su fronti opposti: tutti e due segretari di partito prima, consiglieri comunali poi, assessori (in Comune e in Regione), fino a ritrovarsi ora a Roma. Belotti eletto alla Camera, Misiani al Senato.

Da destra, Misiani è il terzo in piedi, Belotti il terzo seduto





