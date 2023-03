Il Serio e la crisi idrica: sempre meno acqua e più calda- Foto/Video

«La situazione attuale del fiume Serio mostra come sia oramai necessario accettare la conclamata evidenza del cambiamento climatico e dei suoi impatti sulla risorsa idrica fluviale e sugli ecosistemi». La conferma è il risultato della ricerca sul campo, intitolata in modo incisivo «Fa caldo sul Serio», condotta dal 2016 dal Climate-Lab del Politecnico, in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca. «Lo studio evidenzia gli effetti combinati di riscaldamento globale e alterazioni antropiche sul Serio, largamente sfruttato per la produzione idroelettrica e popolato da specie ittiche sensibili, come la trota fario e la trota marmorata», spiega Daniele Bocchiola, coordinatore del Climate-Lab e docente di idrologia presso il Politecnico.

Il fiume Serio a Seriate negli scorsi giorni

(Foto di Colleoni)

«L’effetto della siccità, con scarsi deflussi fluviali per periodi prolungati, impatta negativamente sulla qualità dell’habitat ittico, favorendo lo scambio termico con l’atmosfera e portando a un ulteriore incremento della temperatura. Lo sfruttamento idroelettrico – aggiunge Bocchiola – altera il naturale regime fluviale sia da un punto di vista idraulico che termico: la presenza di canali di derivazione riduce l’acqua all’interno del fiume; i flussi residui scorrono più lentamente, così che d’estate il fiume è maggiormente soggetto a sbalzi di temperatura». La condizione del fiume può peggiorare in futuro. «La variazione del regime delle piogge e l’aumento di temperatura metteranno a rischio la sopravvivenza dei salmonidi, sensibili a patologie legate alla temperatura dell’acqua come la Pkd, proliferative kidney disease, la malattia proliferativa renale, fortemente contagiosa». La soglia critica per l’acqua è 15 gradi.

«Quando è superata per periodi lunghi, c’è una maggiore possibilità di diffusione della Pkd: ad oggi è oltrepassata per dieci giorni annui, nei prossimi venti, trent’anni potrà esserlo per venti giorni o più. Le trote vivono in acque turbolente, fresche, ossigenate; acque ferme e calde non sono un buon habitat. La nostra ricerca si basa su una stazione fissa di monitoraggio in un piccolo torrente d’alta quota del bacino seriano, il Sanguigno, e su campionamenti nell’alveo principale. Se la temperatura dell’aria permane elevata per qualche giorno, anche quella dell’acqua, con un minimo ritardo, aumenta». Il modello della temperatura attuale del Serio, calibrato sui rilevamenti, è stato confrontato con due scenari futuri dell’ultimo rapporto dell’Ipcc, il Panel intergovernativo dell’Onu sul cambiamento climatico: il più ottimista, Ssp 2.6, con emissioni di gas serra basse, e il più pessimista, Ssp 8.5, con emissioni molto alte, dove Ssp sta per shared socioeconomic pathways, percorsi socioeconomici condivisi. «Nel primo scenario, dopo il 2050, la temperatura, teoricamente, dovrebbe iniziare a calare lievemente; nel secondo si ha un evidente rialzo termico, con valori medi persino superiori, nel tratto di valle del Serio, ai 15 gradi, la soglia per l’insorgenza della malattia Pkd». Lo studio locale riporta alla necessità di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dall’Accordo di Parigi, per contenere l’aumento della temperatura media globale tra +1,5 e +2 gradi rispetto al periodo pre-industriale.

Il fiume Serio all’altezza di Cene

(Foto di Colleoni)

«Adattarsi a questa variazione potrebbe essere possibile, a una di +4 o +5 gradi sarebbe molto più difficile. Negli ultimi vent’anni il clima è evoluto verso lo scenario peggiore». Intanto sono realizzabili azioni locali per salvaguardare la fauna ittica. «Si può supplire alla poca disponibilità di acqua cambiando il regime della gestione idrica. Il Serio, come molti fiumi alpini, è sfruttato per ragioni idroelettriche, industriali, agricole. Regolazioni che tengano conto anche dei bisogni degli ecosistemi possono aiutare. Il deflusso minimo vitale è determinato da regole amministrative e prevede una portata costante per chilometro quadro. Ora il tema si sta studiando meglio con esperimenti sul campo: in alcuni mesi potrebbe essere necessario incrementare il deflusso, in altri si potrebbe forse diminuire. I volumi per la raccolta dell’acqua nei periodi di disponibilità possono essere accresciuti tramite una rete di piccoli invasi, malgrado problemi tecnici come la perdita per infiltrazione nel terreno e l’evaporazione, evitabile ipotizzando serbatoi ipogei. Bisogna ridurre le perdite dell’uso idropotabile e rendere più efficiente l’irrigazione, per esempio con sistemi a goccia anziché per sommersione».

Il fiume Serio a Grassobbio

(Foto di Colleoni)