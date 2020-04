Il sole e un alone che lo circonda

Ecco come avviene il fenomeno La splendida fotografia scattata da un nostro lettore, evidenzia un perfetto alone che si è creato intorno al sole: come avviene questo fenomeno?

La risposta va ricercata, innanzitutto, nel tipo di nuvola presente giovedì pomeriggio sopra i cieli della nostra provincia. Come si può notare, si tratta di nubi alte, poste oltre 6.000 metri di altezza dove la temperatura attuale è di -25°C circa: la nube, pertanto, è formata da minuscoli cristalli di ghiaccio (e non da goccioline d’acqua), che non fanno altro che riflettere (e rifrangere) la luce a seconda di come sono disposti i cristalli stessi, creando un perfetto alone, spesso colorato nei contorni.

La foto di Marco Viscardi, nostro lettore

Le nubi in questione sono i Cirri, scaturiti dall’arrivo di una massa d’aria più calda che si è sovrapposta a quella più fredda presente mercoledì: questo è esattamente quanto avvenuto nella giornata di giovedì, di cui trovate conferma anche nell’articolo della rubrica «Tempo al Tempo» pubblicato proprio sul nostro giornale.

