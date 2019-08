Il vento strappa la copertura provvisoria

Torre Boldone, tre famiglie fuori casa Venerdì la casa si era scoperchiata ed era stata prevista una copertura provvisoria a Torre Boldone, nel condominio di via Dante Alighieri 7. Ma il vento e la pioggia forte di martedì notte hanno causato nuovi problemi.

Anche la copertura provvisoria è saltata, strappata dal forte vento della notte tra martedì e mercoledì 7 agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti e gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili nella serata: l’acqua penetrava nelle abitazioni del condominio di via Dante Alighieri 7, in territorio di Torre Boldone, che venerdì intorno alle 14,30 è stato completamente scoperchiato dalla forza del temporale.

Circa 300 metri quadrati in lamiera con struttura coibentata e intelaiatura portante in legno che il forte vento ha scaraventato contro il condominio di via Marconi, a una sessantina di metri di distanza. Fortunatamente senza feriti.

Ora nuovi problemi, a causa del maltempo nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto. In serata la copertura provvisoria è stata strappata dal forte vento con la pioggia molto violenta: i vigili del fuoco sono nuovamente intervenuti. Le case nella notte non erano agibili a causa dell’acqua penetrata nelle abitazioni: si tratta di tre famiglie e ora bisognerà capire se i residenti potranno rientrare in giornata o se i danni del nuovo temporale sono troppo gravi. «Il temporale della notte ci ha dato il colpo di grazia: dobbiamo lasciare le abitazioni» ha scritto un residente nella notte.

