Il Vescovo in visita al Nuovo albergo Popolare: «La Chiesa non dimentica chi è in difficoltà»

L’incontro con l’assessore Marcella Messina

(Foto di Yuri Colleoni)

«Cresce la situazione di difficoltà, di disagio delle persone e di povertà di persone che prima non si trovavano in questa condizione – ha detto monsignor Beschi –. Portando questa benedizione a voi Io vorrei abbracciare anche tutti coloro che oggi non sono qui. La mia presenza in mezzo a voi è perché la Chiesa non si dimentica delle persone in difficoltà. Una delle sensazioni più brutte è sentirsi abbandonati. Sappiate che la Chiesa non vi abbandona e questo vuole essere il mio sentimento e l’augurio che oggi vi consegno».