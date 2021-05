Il volo del 3 maggio dall’India, ricoverata una paziente positiva al Covid Una donna indiana, che viaggiava sul volo proveniente dall’India lunedì 3 maggio e atterrato a Orio al Serio e che era in quarantena presso un Covid hotel, è stata ricoverata con sintomi del coronavirus. Lo comunica l’Ats di Bergamo.

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunica che mercoledì 12 maggio è stata ricoverata presso un ospedale della Bergamasca – in quanto presentava sintomi Covid-correlati – una donna indiana che viaggiava sul volo proveniente dall’India lunedì 3 maggio e atterrato a Orio al Serio e che era in quarantena presso un Covid hotel. La donna è risultata positiva al coronavirus sia al test rapido sia al test molecolare e al momento è stata messa in C-pap. Il test molecolare è stato inviato al San Matteo di Pavia per il sequenziamento dell’Rna al fine di individuare la variante.

