Il volo di lunedì dall’India, pronti i risultati delle analisi sui 6 positivi, sequenziato l’Rna: un caso di variante inglese e cinque di variante indiana

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo rende noti gli esiti del sequenziamento – effettuato dall’ospedale Sacco di Milano – sull’Rna dei tamponi molecolari risultati positivi al coronavirus per sei passeggeri presenti sul volo giunto lunedì 3 maggio dall’India e atterrato nello scalo bergamasco di Orio al Serio.

Il riscontro alla genotipizzazione ha dato i seguenti esiti:

•1 tampone presenta la variante inglese

•5 tamponi presentano la variante indiana tipo 2

I sei passeggeri positivi (come peraltro tutti gli altri presenti sul volo) proseguiranno presso i Covid hotel l’isolamento di dieci giorni come previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 25.4.2021, del 28.4.2021 e del 29.4.2021 – e tutto quanto ivi contenuto – relative alle misure per la gestione del contenimento dell’epidemia specificatamente per soggetti che hanno soggiornato in India (oltre che Bangladesh e Sri Lanka).

Ats Bergamo, al termine della quarantena, garantirà l’effettuazione di un ulteriore test molecolare a tutti i passeggeri.

