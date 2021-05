Positivi anche al test molecolare i 6 passeggeri atterrati a Orio dall’India, ora le analisi per stabilire la variante Ora si effettuerà il sequenziamento del Dna per capire quale sia la variante di Covid-19 di cui sono portatori.

I sei passeggeri del volo proveniente dall’India lunedì 3 maggio e atterrato nello scalo bergamasco di Orio al Serio risultati positivi al test antigenico, sono risultati positivi anche al test molecolare.

I tamponi sono stati immediatamente inviati all’ospedale Sacco di Milano per il sequenziamento del DNA per individuare la variante di Covid da cui sono affetti. I risultati sono attesi per giovedì o venerdì.

I test sono stati eseguiti da Ats Bergamo in collaborazione con il Policlinico San Pietro - Gruppo San Donato.

I sei passeggeri sono attualmente sottoposti a quarantena in un Covid Hotel.

