Imu e Tari, lotta all’evasione

Bergamo, il Comune recupera 6 milioni Nel 2018 Palazzo Frizzoni ha inviato 11.637 accertamenti: 10.766 atti per la tariffa sui rifiuti e 871 per l’imposta sugli immobili.

Ritardatari in buona fede, furbetti incalliti, evasori da almeno tre zeri: c’è un po’ di tutto nel grande calderone dell’evasione fiscale recuperata dal Comune di Bergamo. Un lavoro da segugi che solo nel 2018 ha dato risultati stupefacenti: 6,1 milioni di euro tornati nelle casse comunali grazie a oltre 11 mila accertamenti. Per la precisione sono 11.637, tra solleciti inviati e vera e propria attività investigativa messa in campo dall’ufficio tributi per tornare in possesso delle somme non versate dai contribuenti.

