In 15 si sentono male dopo un pranzo in un ristorante di Bergamo, 5 in ospedale

I sintomi sono i classici, nausea vomito e diarrea, a lamentarli dopo un pranzo in un ristorante della città un gruppo di 15 persone, di cui 5 si sono dovute recare al Pronto Soccorso. L’Ats di Bergamo dopo le segnalazioni al 118 è intervenuta per cercare di risalire alla causa. Ecco il comunicato diramato nella giornata di giovedì 12 maggio.

«Il giorno 8 maggio alle 19.56 circa è pervenuta una segnalazione al medico in guardia igienica permanente, da parte del 118, di caso di presunta tossinfezione alimentare a carico di nucleo familiare residente a Zanica, i quali riferivano il consumo di pasti ad un pranzo con più commensali tenutosi il giorno stesso presso un ristorante di Bergamo. Alle ore 20.53 è arrivata una seconda chiamata, sempre su segnalazione del 118, per sospetta tossinfezione alimentare a carico di un altro paziente residente a Cologno al Serio.

I referenti sanitari reperibili, del dipartimento di prevenzione medico della Ats di Bergamo, si sono subito attivati per le valutazioni del caso e per disporre l’avvio di inchiesta epidemiologica attivando nel contempo l’assistente sanitaria in servizio pronta disponibilità.

Gli operatori sanitari del dipartimento hanno verificato che:

- il primo nucleo familiare composto da tre persone due delle quali, madre e figlia, risultavano sintomatiche con nausea e vomito; la madre, è stata ricoverata presso le cliniche Gavazzeni mentre la figlia è stata ricoverata presso l’ASST Papa Giovanni XXIII.

- Il secondo caso riguardava una persona anziana trapiantata.

L’indagine epidemiologica condotta da parte dell’Ufficio di Sanità Pubblica di Bergamo Ovest, competente per territorio sulla base della residenza dei commensali, rilevava che:

-le persone segnalate dal 118 risultavano tutte aver partecipato ad un pranzo in un ristorante di Bergamo con 24 commensali, dei quali 15 hanno avuto sintomi e per 5 è stato necessario un accesso al Pronto soccorso.