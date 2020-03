In arrivo 114 militari per i controlli

Fontana, positivo ma troppo pochi Come di consueto il punto della situazione a metà giornata del governatore della regione Lombardia Attilio Fontana. Segui la diretta qui dalle 13.40.

Il punto della situazione anche alla luce dei contatti con il premier Conte. Attilio Fontana relaziona la stampa sulle novità della giornata per quanto riguarda l’emergenza coronavirus.

«Purtroppo ancora oggi i numeri non vanno bene, nè per i nuovi casi, nè per i decessi. Non vanno verso un cambio di tendenza, ma anzi aumentano in modo importante».

«Una delle richieste che ho fatto ieri, cioè quella legata all’uso dell’esercito, è stata accolta, anche se in maniera sicuramente limitativa: si parla di 114 militari, il che vuole dire praticamente niente». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

«Bisogna aggiungere almeno uno zero a quella cifra per discutere seriamente del problema, ma è positivo che la mia richiesta è stata accolta».

