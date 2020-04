In attività l’ospedale degli Alpini

Bergamo, nella serata i primi pazienti Sono attesi nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile l primi quattro pazienti all’ospedale allestito alla Fiera di Bergamo per l’emergenza coronavirus.

Da quanto è stato spiegato si tratta di malati non gravi che verranno presi in carico dallo staff di medici e infermieri russi. Nel presidio medico avanzato, 142 posti letto, di cui la metà in terapia intensiva, che andrà a regime gradualmente, lavorerà anche il personale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, a cui fa capo, e i volontari di Emergency.

Realizzato in tempi record grazie all’Associazione Nazionale degli Alpini, che ha messo a disposizione tecnici e operatori sanitari e agli artigiani della bergamasca, ha visto il contributo di una serie di imprese della zona che hanno acquistato parte delle attrezzature e anche di Intesa Sanpaolo che ha donato 350 mila euro.

