«In farmacia non sono ancora arrivate» Bialetti: pazienza per le mascherine

Bialetti: pazienza per le mascherine Lo chiarisce la vicepresidente di Federfarma Michela Bialetti dopo le dichiarazioni di Regione Lombardia: i cittadini devono pazientare qualche giorno, di certo è inutile presentarsi domani (lunedì 6 aprile, ndr) alle nostre farmacie.

«Sì, ma è un accordo fatto con Federfarma Lombardia. Ma noi non le abbiamo ancora ricevute.

«Il decreto regionale ci ha preso in contropiede – ammette il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bergamo Ernesto De Amici –. Si chiede l’obbligo di utilizzo della mascherina quando, di fatto, le mascherine non ci sono. O almeno non c’erano, fino a ieri (sabato 4 aprile, ndr). Di più: quando le si trovano, o arrivano col contagocce – nella mia farmacia settimana scorsa ne ho ricevute 500, sono andate esaurite in un giorno e mezzo».

