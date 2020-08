In Lombardia altri 118 positivi, 5 decessi

Covid, a Bergamo ci sono 22 nuovi casi In Lombardia si registrano nelle ultime 24 ore altri 118 casi positivi, a Bergamo sono 22.

Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+208) e in provincia di Lodi e Sondrio non si registrano nuovi casi. Relativamente al numero dei positivi della giornata di giovedì 6 agosto, tra i 22 rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.

I dati di giovedì 6 agosto

I tamponi effettuati: 8.979, totale complessivo: 1.344.362;

I nuovi casi per provincia:

-Milano: 16, di cui 7 a Milano città;

-Bergamo: 22;

-Brescia: 12;

-Como: 5;

-Cremona: 6;

-Lecco: 7;

-Lodi: 0;

-Mantova: 22;

-Monza e Brianza: 1;

-Pavia: 5;

-Sondrio: 0

