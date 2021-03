In Lombardia crescono contagi e ricoveri

Covid, a Bergamo ancora 341 nuovi casi Sono 5.641 i nuovi positivi, il tasso di positività ancora all’8.9%. Ancora 92 vittime in regione Lombardia.

Con 63.197 tamponi effettuati, sono 5.641 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita all’8,9% (ieri 7.6%) nella giornata di giovedì 18 marzo. Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+5, 786) sia negli altri reparti (+103, 6.744). I decessi sono 92 per un totale complessivo di 29.551 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, la Città metropolitana di Milano è quella più colpita con 1.450 casi, di cui 620 a Milano città, seguita da Brescia (982), Monza e Brianza (548), Varese (541), Mantova (381), Como (351), Bergamo (341), Pavia (304), Cremona (246), Lecco (154), Sondrio (148) e Lodi (87).

Ecco tutti i dati di giovedì 18 marzo in regione Lombardia:

- i tamponi effettuati: 63.197 (di cui 43.892 molecolari e 19.305 antigenici) totale complessivo: 7.526.272

- i nuovi casi positivi: 5.641 (di cui 182 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 554.969 (+2.245), di cui 5.510 dimessi e 549.459 guariti

- in terapia intensiva: 786 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.744 (+103)

- i decessi, totale complessivo: 29.551 (+92)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.450 di cui 620 a Milano città;

Bergamo: 341;

Brescia: 982;

Como: 351;

Cremona: 246;

Lecco: 154;

Lodi: 87;

Mantova: 381;

Monza e Brianza: 548;

Pavia: 304;

Sondrio: 148;

Varese: 541.

