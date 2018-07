In ospedale per dei dolori addominali

Visitato e dimesso, muore dopo 12 ore Tragedia a Berbenno: un operaio 46 enne lamentava forti dolori addominali. Esposto della famiglia, aperta un’inchiesta.

Dieci giorni di prognosi a causa di una diverticolite e poi dimesso. Ma il paziente è morto 12 ore dopo. I famigliari di Paolo Todeschini, 46 anni di Berbenno, spirato martedì sera dopo una giornata trascorsa in preda ai dolori addominali, ora chiedono di fare chiarezza. Hanno presentato un esposto e la procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. L’intera vicenda si è sviluppata in poche ore. All’alba di martedì, Todeschini inizia a soffrire di dolori addominali. Al Pronto soccorso del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro viene sottoposto ad accertamenti e poi dimesso con una diagnosi di diverticolite subacuta. Ma i dolori aumentano e alle 18 viene portato all’ospedale Humanitas Gavazzeni, dove muore 5 ore dopo. Cosa sia successo lo stabilirà l’autopsia

