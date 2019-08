In partenza per le vacanze?

Loro non hanno dimenticato nulla La foto è stata scattata al casello di Bergamo ed è stata postata dalla pagina Fb «Statale 42 Valcavallina Bg».

L’auto sarà in partenza per le vacanze? Sicuramente è ben equipaggiata e il popolo Web ci fa sopra anche un po’ di ironia. «Si sono portati dietro la casa?» scrive qualcuno. Con un pizzico di preoccupazione considerando la poca sicurezza del mezzo.

Non sappiamo quando la foto sia stata scattata ma è certo che i vacanzieri sono partiti dal casello cittadino attrezzati a dovere. Valige, sacchi e sacchetti, chissà cosa si sono portati nelle ipotetiche ferie. la speranza che sia una lunga vacanza per loro, per approfittare di tutta l’attrezzatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA