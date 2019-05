Bergamo, i cadetti della Finanza - Video

L'orgoglio dei futuri ufficiali: «Lo giuro!» Sabato 4 maggio giuramento solenne degli allievi ufficiali del 118° corso «Monte Cimone IV» e del 17° corso «Sestante». La cerimonia è in corso e vede la partecipazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

L’Accademia della Guardia di finanza protagonista, come da tradizione, in piazza Vittorio Veneto per la cerimonia del giuramento solenne degli allievi ufficiali del 118° corso «Monte Cimone IV» e del 17° corso «Sestante». La cerimonia è in corso e vede la partecipazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. A fare gli onori di casa il comandante dell’Accademia, generale di brigata Bonifacio Bertetti. Di fronte alla tribuna hanno sfilato gli allievi che hanno frequentato i corsi per diventare futuri ufficiali della Guardia di finanza. La festa proseguirà poi alle 18, al Teatro Sociale, con il concerto della Banda musicale della Guardia di finanza (in questo caso l’ingresso è a inviti).



(Foto by Il ministro Giovanni Tria (primo a sinistra))



(Foto by Ancora il ministro Tria)

L’Accademia militare delle fiamme gialle è stata fondata nel 1896 e ha avuto una prima sede a Caserta. Nel 1925 è stata trasferita a Roma e nel 1984 è arrivata a Bergamo. Dal 1995 il biennio si svolge a Castelporziano. Dal 2021 le due sedi saranno riunite nell’area degli ex Ospedali Riuniti e l’Accademia tornerà ad avere un’unica sede dopo 25 anni, come evidenziato ieri anche dal generale Giorgio Toschi.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5



(Foto by I cadetti pronti per il giuramento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA