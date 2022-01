In piazza Matteotti si saluta il Natale: via la ruota panoramica e le casette di legno Nei prossimi giorni lo skyline del centro piacentiniano tornerà senza la ruota panoramica, una delle attrazioni principali del Natale 2021: sono infatti in corso e dovrebbero concludersi entro mercoledì i lavori di smontaggio della ruota panoramica installata a metà novembre in piazza Matteotti.

I lavori, iniziati lunedì mattina, non consentiranno il transito dei veicoli e continueranno a prevedere il divieto di sosta sulla piazza. Passaggio Zeduri rimane libero al transito fino al termine dell’intervento: i veicoli potranno transitare lungo via Tiraboschi con ingresso in piazza Matteotti attraverso il passaggio.

Progredisce anche la rimozione delle casette di Natale, quest’anno per la prima volta in piazza Matteotti per via del cantiere che caratterizza piazza Dante, storica collocazione delle piccole strutture di legno. Entro la giornata di oggi dovrebbero già essere tutte completamente rimosse. Nei prossimi giorni toccherà anche al grande albero di Natale lungo piazza Vittorio Veneto. Rimarrà invece sul lato destro della piazza la giostra: sarà rimossa solamente in primavera.

