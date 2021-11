In primavera due nuove rotte Ryanair da Bergamo per Newcastle e Madeira Ryanair ha annunciato l’apertura di due nuove rotte che incrementeranno l’offerta dell’estate 2022.

Dal 30 marzo si potrà volare a Newcastle, nella contea di Tyne and Wear, a pochi chilometri dalla costa occidentale dell’Inghilterra, città costellata di ponti e famosa per la sua Grey Street, considerata una delle strade più belle del Regno Unito.

Dal 31 marzo sarà attivo il collegamento con l’aeroporto «Cristiano Ronaldo» di Madeira, punto di approdo all’isola omonima e all’arcipelago portoghese dal clima sempre mite situato al largo della costa Nord-occidentale dell’Africa.

«Due mete diverse che si sposano con il turismo di qualità, fruibili con voli diretti e con il comfort offerto sia dall’aeroporto di Bergamo che dalla compagnia aerea che li opera». Dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo

Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: «Ryanair è impegnata a ricostruire i settori dell’aviazione e del turismo in Europa mentre continua a rafforzare e far crescere la propria rete per trasportare 225 milioni di passeggeri all’anno entro il 2026. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Sacbo per permettere a tutti i nostri clienti di raggiungere le loro destinazioni di vacanza preferite la prossima estate, incluse le nuove destinazioni di Madeira e Newcastle».

