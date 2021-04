In un giorno oltre 13 mila vaccinazioni in Bergamasca. Moratti: in Lombardia 100 mila in 24 ore Lunedì 26 aprile oltre 13.000 vaccinazioni in provincia di Bergamo. Letizia Moratti: «Capacità organizzativa e voglia di fare, grazie a tutti». Massimo Giupponi: «Sforzo corale del territorio a favore della cittadinanza».

Numeri importanti lunedì 26 aprile per le vaccinazioni anti-Covid in provincia di Bergamo: sono infatti 13.044 le dosi previste per la giornata. Entrando nel dettaglio dei numeri, 9.960 dosi (76% del totale) sono affidate alle Asst, 2.186 agli ospedali privati (17%), 576 alla cooperativa di medici Iml; 320 sono le vaccinazioni domiciliari previste, che vengono effettuate dai medici di assistenza primaria (270) e dall’Adi (50).

«L’organizzazione messa a punto sul territorio di Bergamo da tutti gli attori coinvolti nella fase massiva delle vaccinazioni anti Covid sta mostrando nella giornata odierna tutta la sua efficacia – commenta Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo –. Rispetto al piano nazionale da 500.000 vaccinazioni al giorno (che significa 85.000 inoculazioni/die per la Lombardia), Bergamo dovrebbe attestarsi sulle 8.500 vaccinazioni al giorno. Ma grazie al sistema messo a punto con le Asst, gli ospedali privati, i medici di medicina generale e l’Adi riusciamo ad avere una potenza di fuoco ben superiore. E le oltre 13.000 dosi di oggi lo attestano».

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo proprio la scorsa settimana aveva comunicato al territorio un raddoppio della capacità giornaliera da 6.000 a 12.000 dosi: «L’impegno è stato mantenuto per un territorio che merita particolare attenzione e velocità per quanto riguarda le vaccinazioni visto quanto accaduto un anno fa, quando Bergamo veniva colpita dal Coronavirus con estrema violenza. Come Agenzia di Tutela della Salute ringraziamo chi ha lavorato nei mesi scorsi per la messa a punto di questa eccellente organizzazione e chi, quotidianamente, assicura lo svolgimento delle vaccinazioni anche con numeri così importanti».

«Salutiamo con grande soddisfazione il risultato delle somministrazioni che saranno effettuate nella giornata di oggi, lunedì 26 aprile, dall’Ats Bergamo. Un risultato che va a confermare la capacità organizzativa delle nostre strutture, la competenza, professionalità e voglia di fare di tutte le persone impegnate quotidianamente in questa campagna vaccinale e nella battaglia contro il Covid. Medici, infermieri, volontari del soccorso e della Protezione civile. A tutte queste persone diciamo “bravi” e “grazie”. Un risultato ancor più significativo perché interessa un territorio duramente e drammaticamente colpito dalla pandemia e che esprime il forte desiderio di rialzarsi definitivamente e tornare a vivere» così ha commentato Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore regionale al Welfare.

«Questa settimana – conclude Moratti – la Lombardia toccherà i 3milioni di somministrazioni totali. Siamo in grado di fare 100 mila iniezioni al giorno e se ci sarà garantito un arrivo sufficiente di vaccini potremo concludere la vaccinazione dei lombardi, almeno con la prima dose, entro luglio».

