In vendita senza assicurazione

Sequestrate 14 auto a San Paolo d’Argon La Polizia stradale di Bergamo ha effettuato un controllo nella mattinata di lunedì 18 novembre, riscontrando molte irregolarità in un rivenditore.

Una Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Bergamo insieme al personale di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli, hanno effettuato una serie di controlli a rivendite di veicoli. In particolare hanno rilevato diverse irregolarità in alcuni veicoli in sosta esposti in un piazzale a San Paolo d’Argon.

Gli agenti hanno verificato che 14 veicoli erano stati lasciati parcheggiati in «esposizione», ma erano privi della copertura assicurativa, nonostante fossero in sosta in un parcheggio pubblico comunale. A seguito della verifica i quattordici veicoli in sosta sono stati sequestrati. Tra questi uno risultava essere radiato dalla circolazione perché cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico; due non erano in regola con la revisione.

Sulla gestione della rivendita di auto sono in corso accertamenti per verificare la regolarità dell’impresa che vanta due sedi legali a Cremona e Varese.

