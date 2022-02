Incendio in una palazzina a Calolziocorte, tre giovani in salvo Le fiamme sono divampate in un alloggio di Calolziocorte all’alba al secondo piano di un edificio in periferia sul confine tra Lecco e Bergamo.

Un incendio è divampato in una palazzina di Calolziocorte (Lecco), dove tre giovani sono riusciti a mettersi in salvo. È accaduto all’alba di giovedì 10 febbraio al secondo piano di un edificio alla periferia della cittadina,a Foppenico, al confine tra le province di Lecco e Bergamo.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Lecco che hanno spento le fiamme e i Carabinieri. Sono in corso indagini per chiarire le cause. Ingenti i danni, con almeno un alloggio inutilizzabile. Il Comune sta valutando una sistemazione per i giovani sfollati.

