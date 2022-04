Incendio alla ex Reggiani: in fiamme 2000 mq di edificio. Ferito un Vigile del fuoco - Foto/Video

La prima chiamata è arrivata poco dopo le 12.30, quando gli abitanti della zona hanno visto levarsi una colonna di fumo dai capannoni abbandonati dell’ex Reggiani, in via Corridoni a Bergamo. A quel punto sono intervenuti i Vigili del fuoco con ben 4 squadre composte da un totale di 8 veicoli, dalla centrale di Bergamo e dai distaccamenti dei volontari di Gazzaniga e Treviglio.

Incendio alla fabbrica abbandonata ex Reggiani a Bergamo. Video di Beppe Bedolis/Vigili del fuoco

Non è il primo intervento in quest’area abbandonata, spesso rifugio di senza fissa dimora, che ciclicamente viene interessata da roghi. In questo caso a prendere fuoco è un’area a Nord che non era mai stata interessata dalle fiamme in passato: si tratta di un edificio di due piani di circa 2.000 metri quadri ciascuno in cui aveva sede anche una parte amministrativa dell’azienda con materiali infiammabili di vario tipo tra cui faldoni e carta che erano stati abbandonati all’interno dello stabile.

L’operazione di spegnimento è resa difficile dalle alte temperature che si sono create all’interno dell’edificio, gli uomini impegnati nell’intervento non riescono a raggiungere il piano basso che è anche parzialmente interrato perché ci sono concreti rischi di crolli.

Un Vigile del fuoco di 42 anni è stato colpito da un pezzo di ferro che si è staccato dall’alto, fortunatamente non si è ferito in modo grave perché indossava il casco. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni in codice verde.

L’azione di spegnimento non è stata completata del tutto, si è deciso per una questione di sicurezza di tenere sotto controllo quel che resta del rogo per tutta la notte in attesa che le temperature diminuiscano e nella mattinata di venerdì si deciderà come intervenire.