Incendio nella notte a Trescore - Foto

Fiamme in casa, distrutto appartamento Distrutta una parte di un edificio a Trescore: un appartamento è ora completamente inagibile con 50 metri quadrati di tetto distrutto dal rogo.

Incendio all’1.50 a Trescore, martedì 30 aprile: cinque squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga sono intervenute per un rogo scoppiato al primo piano e in una mansarda di una casa a Trescore, in via Roma 120. I pompieri, che hanno lavorato fino le 6 del mattino, hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme nella corte della casa.



Si tratta di due appartamenti coinvolti dal rogo: uno è inagibile ed era abitato da due giovani. Si indaga sulle cause dell’incendio. Il danno è ingente, localizzato soprattutto nel sottotetto, una cinquantina di metri di tetto sono andati completamente distrutti.

