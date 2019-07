Cassano, rogo in una casa sul fiume

Tre ferite, due donne sono gravi Il rogo nella mattinata di lunedì 1° luglio. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi per tre feriti di cui due gravi.

Incendio pare a un condizionatore in un ex albergo ora adibito ad abitazione privata che si trova nella zona del lido del fiume Adda, a Cassano, in via Rivolta: tre le donne ferite, due sono in gravi condizioni.

Una donna 84enne è stata portata in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano: l’anziana vive nella struttura insieme alla badante di 45 anni, ed entrambe sono rimaste ustionate in maniera grave. Le due donne sono state trasferite in elicottero in ospedale a Milano. Ricoverata a Zingonia, per i fumi respirati nell’incendio, la figlia della donna anziana, di 54 anni.

Due eliosoccorsi in azione

I vigili del fuoco in azione

Sul posto i vigili del fuoco di Gorgonzola, Milano e Treviglio; i soccorsi, oltre alle forze dell’ordine con i carabinieri di Cassano e la polizia locale. L’incendio è scoppiato poco dopo le 8 di lunedì mattina 1° luglio, sul posto due elisoccorsi decollati da Milano e Bergamo.

