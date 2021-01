Inchiesta Covid, Ruocco sentito per 7 ore

Rota: «Piano pandemico in vigore è del 2006» Terminato verso le 16.30 l’interrogatorio al segretario generale del ministero della Salute

Giuseppe Ruocco, attuale segretario generale del Ministero della salute e ex Dg della prevenzione è uscito dalla procura di Bergamo dopo essere stato sentito per quasi sette ore dai pm che indagano sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nella Bergamasca.

Ruocco è stato convocato come persona informata sui fatti per chiarire. All’uscita Ruocco ha detto: «Ho contribuito a fare chiarezza. Ho risposto alle domande e ho dato tutte le informazioni che erano in mio possesso».

Ha parlato, anche, la procuratrice aggiunta di Bergamo Maria Cristina Rota: «Il piano in vigore era quello del 2006, almeno questo è ciò che ci è stato dichiarato».

In procura nella mattinata di lunedì 18 gennaio anche il virologo Andrea Crisanti: «La mia consulenza pronta tra 30-40 giorni».

