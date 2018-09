Incidente con uno scooter in via Mai

Tre ragazze ferite, traffico in tilt - Foto Uno scooter e tre ragazze ferite fortunatamente in maniera lieve. incidente in via Mai poco prima delle 9 di mercoledì 26 settembre: il traffico è in tilt.

Le giovani hanno due 21 anni e una 24 anni e sono in condizioni non gravi. L’incidente dello scooter, che avrebbe visto la motociclista cadere a terra e urtare le altre due ragazze, ha provocato lunghissime code alle 9, orario di punta per la zona del centro di Bergamo, già compromesso dai vicini cantieri stradali.

Ancora da chiarire la dinamica, una studentessa avrebbe attraversato la strada dalla stazione verso via Taramelli. In quel momento è stata travolta da uno scooter con a bordo altre due giovani. Sul posto gli agenti della polizia locale, due ambulanze e un’automedica.

