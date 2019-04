Incidente in A4, coinvolto un camion

Code tra Dalmine e Bergamo Uno schianto si è verificato giovedì 4 aprile alle 18 in autostrada all’altezza del Kilometro Rosso. Ci sono code in direzione Bergamo.

Un mezzo pesante è stato coinvolto in un incidente in A4 verso le 18 di giovedì 4 aprile. Non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave, ma vista la pioggia e l’ora del rientro si stanno formando code piuttosto consistenti verso Bergamo, da Dalmine e fino all’uscita per il capoluogo.

