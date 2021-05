Incidente in A4 tra Dalmine e Capriate in direzione Milano, code fino a 5 km Un incidente è avvenuto intorno alle 16.45 di mercoledì 12 maggio sull’autostrada e sta causando code e rallentamenti.

Un incidente nel tratto di A4 tra Dalmine e Capriate in codice rosso sta causando disagi alla circolazione con code che arrivano fino a 5 Km in direzione Milano.

Lo schianto che pare aver coinvolto un solo veicolo con a bordo tre persone di 15, 23 e 46 anni è avvenuto pochi minuti prima delle 17.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco da Bergamo, un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica.

Per ora non si conosce al dinamica di quanto accaduto, i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Notizia in aggiornamento.

