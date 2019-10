l mezzi di soccorso fuori dal cantiere in cui si è verificato l’incidente (Foto by Daniela P.)

Schiacciato da un carico di sabbia

Bergamo, grave operaio 20enne Il giovane è rimasto sotto un carico di sabbia in via Marzanica 97 in città, mentre stava lavorando in un cantiere edile.

L’incidente è avvenuto verso le 15.30 di lunedì 14 ottobre in via Marzanica, nel quartiere di Redona a Bergamo. Un operaio di 20 anni che stava lavorando in un cantiere edile per la costruzione di una casa è rimasto schiacciato dalla sabbia e sembra essere in gravi condizioni.

Sul posto sono subito accorse un ambulanza e un’auto medica, oltre che i carabinieri e i Vigili del fuoco.

