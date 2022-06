Incidente in zona Motorizzazione: cade con lo scooter e finisce contro un albero, ferito 41enne

Incidente stradale verso le 15 di giovedì a Bergamo in via Koch, la strada parallela a via Carducci. Un uomo di 41 anni, secondo la prima ricostruzione, in sella a uno scooter a tre ruote Piaggio Mp3 250 proveniva dalla rotonda di via Carducci e, giunto in via Koch all’altezza della Motorizzazione, per cause in corso d’accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo. L’uomo sarebbe scivolato insieme lo scooter sull’asfalto per una ventina di metri, finendo contro un albero, mentre il veicolo sarebbe scivolato in avanti per un’altra ventina di metri prima di fermarsi. Scattato l’allarme, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza dell’Areu, con la polizia locale di Bergamo. L’uomo, cosciente e con traumi in particolare alle gambe, è stato portato in «codice rosso» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.