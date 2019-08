Incidente sulla Villa d’Almè-Dalmine

30 enne in condizioni critiche Ennesimo incidente sulle strade bergamasche: nella notte tra domenica e lunedì è rimasto ferito in maniera grave un 30enne. Lo schianto sulla Villa d’Almè-Dalmine.

Incidente nella notte tra domenica e lunedì a sulla Villa d’Almè-Dalmine: un giovane di 30 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Poche per ora le informazioni raccolte, pare che l’uomo sia finito contro un ostacolo, ma ancora non si hanno dettagli specifici su cosa sia successo sulla strada bergamasca.

L’incidente alle 2.40 nel territorio di Dalmine: immediati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 insieme a un’automedica e il 30enne è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA