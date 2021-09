Incidente sull’Asse a Bonate Sopra: 6 feriti lievi ma traffico in tilt Lo schianto tra due autovetture è avvenuto verso le 18 ma le conseguenze sul traffico si sono protratte per oltre un’ora.

Comlplice l’orario di punta, l’Asse interurbano è rimasto bloccato in direzione Ponte San Pietro per diverse ore nella serata di martedì 7 settembre per un incidente avvenuto verso le 18 in territorio di Bonate Sopra.

Sono rimaste coinvolte due auto e ci sono stati 6 feriti lievi che sono stati trasportati in ospedale da quattro ambulanze.

Sul posto si sono formate subito code chilometriche tra Bergamo e Bonate in direzione Ponte San Pietro e anche sulla viabilità secondaria, code tra Curno e mozzo anche sulla Briantea.

