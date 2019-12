Incidente sull’Asse a Campagnola

Sette feriti e lunghe code in serata Alle 16 di sabato 21 dicembre sull’Asse interurbano nel tratto compreso tra l’uscita per l’aeroporto e quella per il casello di Bergamo dell’A4 c’è stato un tamponamento tra più veicoli. Si sono formate code che hanno mandato in tilt la circolazione nella zona.

Sette persone coinvolte nell’incidente che è avvenuto sull’Asse interurbano sabato 21 dicembre alle 16 nel tratto compreso tra l’uscita per Orio e quella del casello dell’A4 in direzione Seriate.

Una serie di tamponameni abbastanza gravi tra più veicoli stanno causando code e forti rallentamenti in tutta la zona, in cui il traffico era già piuttosto sostenuto per via dello shopping natalizio.

Le persone ferite sarebbero sette: tre donne di 24, 37 e 44 anni e quattro uomini di 24, 42, 44 e 54 anni. Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto e la gravità delle condizioni dei coinvolti. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’auto medica. Il traffico in zona è andato in tilt tanto che ancora alle 18.15 la coda era lunga diversi chilometri.

