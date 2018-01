Incidente sull’Asse, traffico in tilt

Ferito anche un bambino di tre anni L’incidente si è verificato nella zona dello svincolo per l’autostrada e ha visto coinvolte quattro persone tra cui un bambino di tre anni.

Traffico in tilt sull’Asse interurbano nel pomeriggio di sabato 13 gennaio. Intorno alle 15,10 si è verificato un incidente in direzione ovest poco prima dello svincolo per il casello dell’A4. Quattro le persone coinvolte tra cui un bambino di 3 anni e diversi veicoli. Lunghe code si sono subito formate fin dall’uscita della Fiera verso il rondò per Orio e l’autostrada.

