Incidenti e code su Briantea e Asse

In autostrada a fuco un furgoncino Una serie di incidenti non gravi nella serata di venerdì hanno causato traffico e code sulla Briantea e sull’Asse. Qualche problema in A4 dove un furgoncino ha preso fuoco nella corsia di emergenza.

Un incidente in cui sono stati coinvolti più veicoli si è verificato verso le 18 in Briantea e ha causato code e rallentamenti in direzione Curno. Nello schianto ferito una 67enne.

Incidente anche sull’Asse verso le 19 sempre nei pressi dello svincolo di Curno in questo caso le code sono in direzione Bonate.

Un furgoncino incendiato in A4 all’altezza di Trezzo sta causando qualche rallentamento in direzione Bergamo, anche se il mezzo si trova nella corsia di emergenza.

