Incidenti sul lavoro, già 17 morti

E ogni giorno ci sono 40 feriti Il dossier dell’Inail: 11 vittime durante il lavoro, 6 lungo la strada. Fenomeno in calo del 4,27% dal 2014, ma il conto resta altissimo: 14.125 casi.

e hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro durante i primi nove mesi di quest’anno ed ogni giorno 40 lavoratori sono costretti a ricorrere alle cure mediche per infortuni. Il dato drammatico di morti e feriti è stato diffuso dall’Inail di Bergamo, fotografando, le cause che hanno portato ai decessi ed all’età di vittime.

Lo studio suddivide così i casi mortali che si sono verificati: undici durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, cinque avvenuti in itinere, ovvero durante il tragitto che le persone hanno compiuto fra il proprio domicilio ed il luogo di lavoro, mentre una vittima per incidente stradale, ovvero quando il lavoratore è stato coinvolto durante la guida di un mezzo aziendale o privato in missione aziendale. L’analisi consente anche di individuare il luogo di accadimento: oltre alla nostra provincia dove vi sono stati sette morti, si registrano due decessi in territorio milanese, uno in brianza ed uno nel veronese.

L’Inail ha anche reso noto i dati definitivi dell’andamento infortunistico complessivo, aggiornato allo scorso mese di luglio e riferito a tutto lo scorso anno, con una comparazione sul quinquennio.

