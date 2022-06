Incontro mondiale delle famiglie, ecco il calendario delle iniziative della diocesi

Il 26 giugno ci sarà a Roma il decimo Incontro mondiale delle famiglie insieme a Papa Francesco. L’evento si pone a conclusione di tutto un anno voluto dal Papa per rilanciare l’attenzione alle famiglie, a cinque anni dalla promulgazione dell’Esortazione Amoris laetitia. Anche il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha improntato l’anno pastorale su questo tema: «Servire la vita dove la vita accade: la famiglia». Anche nella diocesi di Bergamo verrà celebrato questo incontro, con diverse iniziative.

Sabato 18 giugno «Corpus Domini - Corpus Familiae»: alle 16,30 ritrovo delle famiglie al Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano. Alle 17 solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo (sono coinvolte in particolare le famiglie e i bambini della Prima Comunione, e le coppie religiosamente sposate in questo anno pastorale, rappresentanti delle varie realtà ecclesiali e parrocchiali, con attenzione anche alle famiglie straniere.

Giovedì 23 giugno «L’amore giovane»: alle 20,30: incontro per tutti i giovani presso la chiesa di Paderno a Seriate, con momenti spirituali, artistici e di festa (sono coinvolti in particolare i giovani che hanno frequentato il percorso di preparazione al matrimonio in questo anno pastorale e i gruppi giovanili delle parrocchie, associazioni o movimenti)