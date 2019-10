Tragedia al Curò, muore 24enne

Si stava allenando, è caduto per 100 metri Si tratta del 24enne Emanuele Ossoli, precipitato sul sentiero del Curò mentre si allenava. Era uscito lunedì 30 settembre e non aveva più fatto ritorno a casa. I genitori, preoccupati, avevano allertato i soccorsi.

È stato individuato e recuperato nel pomeriggio di martedì 1° ottobre il corpo di Emanuele Ossoli, 24 anni, disperso da lunedì quando era partito da Brusaporto e aveva raggiunto Valbondione per andare al rifugio Curò. Il ragazzo non aveva lasciato precise indicazioni sulla meta. La famiglia, allarmata per il mancato rientro, ha chiesto aiuto. Le ricerche sono partite da Valbondione, dove è stata ritrovata la sua auto.

La zona da vagliare è stata molto ampia e oltre a Soccorso alpino e speleologico, Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, sono stati impiegati i cani molecolari e anche gli elicotteri della Regione Lombardia e dei Vigili del fuoco. Grazie alla segnalazione di un ragazzo che lo aveva incontrato nei pressi del rifugio Curò, l’area di ricerca è stata circoscritta; nel pomeriggio lo hanno individuato. Il corpo del ragazzo precipitato per un centinaio di metri è stato recuperato su un tratto del sentiero che collega il Curò a Valbondione a 1800 metri di quota.

